أخبار عاجلة

21 مليون متر مربع.. عقد بين الإسكان و"طلعت مصطفى" لإقامة مجتمع عمراني بـ"حدائق العاصمة" -
البرلمان: إرسال قانون إنشاء صندوق لتكريم الشهداء لمجلس الدولة -
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون صندوق تكريم الشهداء -
زعيم أغلبية البرلمان لعبدالعليم داوود: "أدائي ليس مسرحيًا" -
"سنناقش أمر عظيم".. جبالي يرفض تأجيل جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل -
الإدارة الهندسية في منطقة الأقصر الأزهرية تتسلم معهد أبو حليمة -
سفير كوريا الجنوبية: مصر أصبحت هدفاً مهماً للمستثمرين من مختلف دول العالم -
جونسون: معدل التطعيم ضد كورونا في إنجلترا يبلغ 140 جرعة كل دقيقة -
البرلمان العربي يدين تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان عربياً -
أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس جامعة عين شمس يشيد بجهود وزير الأوقاف في تدريب الأئمة ونشر صحيح الدين

Print
رئيس جامعة عين شمس يشيد بجهود وزير الأوقاف في تدريب الأئمة ونشر صحيح الدين رئيس جامعة عين شمس يشيد بجهود وزير الأوقاف في تدريب الأئمة ونشر صحيح الدين

مصراوي Masrawy

01:21 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

أشاد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بالجهود المبذولة من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لنشر الدين الوسطي والتطوير المستمر للأئمة والخطباء، والتناغم مع كل فئات للمجتمع.

وقال خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس، اليوم، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، إن ما عرفه اليوم عن جهود وزير الأوقاف بخصوص تدريب للأئمة في كل المجالات يدعو للفخر وقريبا سيكون أيضا لجامعة عين شمس دور في ذلك بدعم هذه الجهود.

ووجه الشكر لوزير الأوقاف على هذه المبادرة، مؤكدا أنها إضافة وإثراء للفكر على الجانبين، مشيرا أن جامعة عين شمس جامعة عريقة وهي ثالث جامعة على مستوى الجامعات بعد القاهرة والإسكندرية، تضم 15 كلية و3 معاهد، و15 ألف عضو هيئة تدريس.

وأضاف أنه عند زيارة وزير الأوقاف لجامعة عين شمس سيكون هناك تبادل في كل المجالات، سواء من خلال الدورات بين الأئمة والدارسين أو من خلال ندوات لوزير الأوقاف في الجامعة.

وقال: «نعمل على الاستثمار في الإنسان، من خلال بروتوكولات التعاون المختلفة، والتي تضيف قيمة وأعتقد أنها بداية موفقة».

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سفير كوريا الجنوبية: مصر أصبحت هدفاً مهماً للمستثمرين من مختلف دول العالم

سفير كوريا الجنوبية: مصر أصبحت هدفاً مهماً للمستثمرين من مختلف دول العالم

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

شبكة عيون الإخبارية