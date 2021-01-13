رئيس جامعة عين شمس يشيد بجهود وزير الأوقاف في تدريب الأئمة ونشر صحيح الدين

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

أشاد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بالجهود المبذولة من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لنشر الدين الوسطي والتطوير المستمر للأئمة والخطباء، والتناغم مع كل فئات للمجتمع.

وقال خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس، اليوم، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، إن ما عرفه اليوم عن جهود وزير الأوقاف بخصوص تدريب للأئمة في كل المجالات يدعو للفخر وقريبا سيكون أيضا لجامعة عين شمس دور في ذلك بدعم هذه الجهود.

ووجه الشكر لوزير الأوقاف على هذه المبادرة، مؤكدا أنها إضافة وإثراء للفكر على الجانبين، مشيرا أن جامعة عين شمس جامعة عريقة وهي ثالث جامعة على مستوى الجامعات بعد القاهرة والإسكندرية، تضم 15 كلية و3 معاهد، و15 ألف عضو هيئة تدريس.

وأضاف أنه عند زيارة وزير الأوقاف لجامعة عين شمس سيكون هناك تبادل في كل المجالات، سواء من خلال الدورات بين الأئمة والدارسين أو من خلال ندوات لوزير الأوقاف في الجامعة.

وقال: «نعمل على الاستثمار في الإنسان، من خلال بروتوكولات التعاون المختلفة، والتي تضيف قيمة وأعتقد أنها بداية موفقة».