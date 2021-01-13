وزير الأوقاف: تشكيل لجنة "للإعجاز الرباني في الكون" بالأعلى للشئون الإسلامية وإنتاج برنامج متخصص

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن البروتوكول الموقع مع جامعة عين شمس يهدف إلى التدريب المستمر والتوسع في مجال التدريب والتثقيف.

وأضاف خلال توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس، لتدريب الائمة والواعظات، الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن البروتوكول يركز على اللغة العربية مع كلية الآداب في ١٦ ساعة تدريبية، ودورات في الإرشاد النفسي في علم النفس والاجتماع، والتواصل الإعلامي، فضلا عن الانفتاح الثقافي على المؤسسات العلمية والثقافية.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تسعى إلى الدفع بالأئمة في استكمال مرحلة الدراسات العليا، لافتا إلى أن اتساع الأفق الثقافي وكسر الحواجز النفسية، من الأمور الهامة للجميع بصفة عامة، والائمة بصفة خاصة.

ونوه إلى أن البروتوكولات الموقعة مع الجامعات تهدف إلى تدريب أكبر قدر من الائمة في أقل وقت ممكن، وبأقل تكلفة، ونسعى إلى تدريب أكثر من خمسة آلاف في شهر فقط.

وأشار إلى أن التدريب في الجامعات يشمل تدريب مهندسي الوزارة، وتوجد دورات لجميع العاملين بالوزارة بما فيهم موظفي هيئة الأوقاف.

وأكد أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بصدد تدشين لجنة عن الإعجاز الرباني في الكون تضم أساتذة من كليات الطب والعلوم والزراعة، وهي أشبه بجمعية مصغرة تضم العديد من العلماء،وسيتم عقد أول اجتماع للجنة بعد شهر تقريبا، ويتم تدريب الأئمة والواعظات على ذلك، وسيتم تحويل تلك الدورات إلى برنامج تلفزيوني متخصص عن الإعجاز الرباني.

وشدد أن قضية بناء الوعي لا يمكن أن تقوم به مؤسسة بمفردها، ويجب أن تتعاون فيه جميع الجهات.