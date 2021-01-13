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بعدما أعلن نائب الرئيس أمس رفضه اللجوء إلى هذه الخطوة

صوّت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، بالموافقة على قرار يطالب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بتفعيل التعديل "25" من الدستور، والذي يسمح له بعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أو تنحيته عن مهامه.

وكان "بنس" قد أعلن، الثلاثاء، رفضه اللجوء إلى هذا التعديل لتنحية الرئيس "ترامب".

وقال "بنس" في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إنه "مع بقاء ثمانية أيام فقط في فترة ولاية الرئيس، أنتِ والكتلة الديمقراطية تطلبان مني ومن الحكومة تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور، والذي يجيز لنائب الرئيس بأن يقرر بالاشتراك مع أغلبية الوزراء تنحية الرئيس إذا ما وجدوه غير قادر على تحمّل أعباء منصبه".

وأضاف حسب ما نقلت "فرانس برس": "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصبّ في مصلحة أمتنا أو يتماشى مع دستورنا".

وشدد بنس في رسالته إلى بيلوسي على أن التعديل الدستوري يمكن اللجوء إليه في حالة وحيدة هي "إصابة الرئيس بالعجز أو الإعاقة"، ولا يمكن بتاتا استخدامه "وسيلة للعقاب أو لاغتصاب السلطة".

ولفت "بنس" إلى أنه قاوم كل الضغوط الشديدة التي تعرّض لها من داخل حزبه لإبطال الأصوات الانتخابية من الولايات المتأرجحة التي فاز بها بايدن، وأوفى بواجبه الدستوري في المصادقة على فوز منافس ترامب بالرئاسة.

وتابع بنس قائلا: "لن أستسلم الآن للجهود المبذولة في مجلس النواب لممارسة ألاعيب سياسية في وقت شديد الخطورة في حياة أمتنا".

وكانت "بيلوسي" قد حذرت بنس من أن مجلس النواب لن يتوانى عن إطلاق محاكمة برلمانية ثانية لـ"ترامب" إذا لم تتم تنحية الرئيس بموجب التعديل الدستوري.

وأعدّت الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب قرارًا اتهاميًا بحق "ترامب" يحمّله المسؤولية عن أعمال العنف التي حصلت في "الكابيتول" في السادس من يناير الجاري حين اقتحم أنصار للملياردير الجمهوري حرم الكونغرس وعاثوا فيه خرابا وعنفا في أعمال شغب أوقعت خمسة قتلى.