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صور.. محافظ الأقصر يبحث تخصيص 16 ألف فدان لإقامة مشروعات تنموية

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صور.. محافظ الأقصر يبحث تخصيص 16 ألف فدان لإقامة مشروعات تنموية صور.. محافظ الأقصر يبحث تخصيص 16 ألف فدان لإقامة مشروعات تنموية

مصراوي Masrawy

01:20 م الأربعاء 13 يناير 2021

الأقصر- محمد محروس:

عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا موسعا، لمتابعة التنسيقات التي تجريها المحافظة مع المركز الوطني لتخصيص 16572 فدان من أراضي الدولة لإقامة عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.

ووجه محافظ الأقصر، خلال الاجتماع بإعداد كافة الدراسات المطلوبة، واستيفاء جميع الإجراءات لتلك المشروعات وأهمها، دراسة مساحة 3494 فدان خارج الزمام بمركز ومدينة الطود لإقامة توسعات عمرانية ومشروعات خدمية، ودراسة مساحة 72 فدان بمركز ومدينة القرنة لإقامة مجتمع عمراني جديد، ودراسة مساحة 3000 فدان لإقامة غابة شجرية لمشروع الصرف الصحي لقرية الحبيل، ودراسة مساحة 10000 متر2 بمركز ومدينة إسنا لإقامة مدرسة منحة يابانية، ودراسة مساحة 6 ف و10ط ناحية الدير شرق لإقامة مجمع تعليمي فني صناعي، وعدد من المشروعات الأخرى.

كما وجه محافظ الاقصر، بالتنسيق بين كلا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وإدارة الشبكات، وإدارة أملاك الدولة، ورئيس مركز ومدينة الطود، لتحديث المساحة المقرر تخصيصها لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، لإقامة محطة معالجة وغابة شجرية بمشروع البنك الأفريقي بمركز ومدينة الطود.

حضر الاجتماع كلا من، السكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد عمرو حسن، ورؤساء مراكز ومدن إسنا وأرمنت والطود والقرنة والبياضية، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، ومدير عام إدارة الشبكات والمرافق، ومدير عام إدارة البيئة، ومدير عام إدارة الشئون القانونية، ومدير عام إدارة منطقة آثار العليا بالأقصر، ومدير عام إدارة الحسابات العامة، ومدير عام إدارة الكهرباء، ومدير عام إدارة التخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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