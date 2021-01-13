إغلاق وتشميع 11 مركزًا للدروس الخصوصية في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدات المحلية بعدد من مراكز محافظة البحيرة، حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، أسفرت عن إغلاق 11 مقرًا للدروس الخصوصية.

جرى إغلاق 3 مراكز للدروس الخصوصية في قرية المجد بالرحمانية، وإغلاق 4 مراكز في منطقة السناهرة بكفر الدوار، بالإضافة إلى 3 مراكز في كوم حمادة، ومركز في أبو المطامير.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020، بالمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.