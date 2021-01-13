نحتت تمثال طبيب الغلابة.. قصة "هاجر" أول صماء في سوهاج تلتحق بكلية التربية النوعية- صور

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

صممت من الجلد والحجر والصلصال والنسيج تماثيل ولوحات فنية أبهرت ناظريها بما فيهم أساتذتها الجامعيين، رغم إعاقتها التي لم تكن يومًا حائلًا أمام تفوق "هاجر" الدراسي، طوال مراحل تعليمها المختلفة، لتطلَّ علينا منذ بضع أيام بتمثال من الطين الأسواني جسَّدت فيه الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة" ابن محافظة الغربية، الذي وافته المنية في شهر يوليو الماضي.

هاجر مصطفى المراغي الطالبة بالفرقة الرابعة كلية تربية نوعية جامعة جنوب الوادي، ابنة قرية بناويط بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، والتي أصبحت صماء بعد ولادتها بحوالي عام ونصف نتيجة إصابتها بحمى شوكية أثرت على العصب السمعي لأذنيها، والتي استطاعت أن تجسد من لوحاتها الفنية قصصًا وحكايات، جعلتها لا تعرف المُستحيل ولا الصعب.

"هاجر مصطفى المراغي" رغم كونه اسمًا ثلاثيًا للطالبة وأبيها وجدِّها إلا أنه تحول وكأنه اسم مُركب، لا أحد يَنْطق واحدًا منه دون الاثنين الأخرين من كثرة تردده بين أساتذتها وزملائها في الكلية، لبراعة تصميماتها وجمال أفكارها، التي تزين معرض قسم النحت بكلية التربية النوعية جامعة جنوب الوادي.

وقال مصطفى المراغي، معلم بالأزهر الشريف ووالد الطالبة هاجر إنه عايش معاناة شديدة في إلحاق ابنته بكلية التربية النوعية، بسبب رفض الكلية والجامعة قبول ابنته بحجة أنها لا تقبل المعاقين خاصة الصم، مضيفًا أنه قدم لابنته ثلاث مرات للكلية وترفض بسبب صممها، وفي المرة الرابعة تُقبل ويتحمل هو نفقات المواد الخام التي يجرى تدريب ابنته عليها، والتي أرهقته ماديًا، مؤكدًا أنه ابنته تعتبر أول طالبة صماء على مستوى محافظة سوهاج تلتحق بكلية التربية النوعية.

وأوضح "المراغي" أن جامعة جنوب الوادي توفر مُرافق أو مترجم لغة إشارة غير مؤهل لترجمة المواد والكتب الجامعية لكونه حاصل على دبلوم معلمين، والسبب أن الجامعة تخاطب التربية والتعليم بقنا وهي التي توفر لها مترجمين إشارة على حسب إمكانيات المتاح لديهم.

وتابع والد الطالبة هاجر أن ابنته حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالنسبة للمدارس الثانوية للصم وضِعاف السمع عام 2017، مضيفًا أن تفوق ابنته وذكائها دفعه للإصرار على إلحاقها بمرحلة التعليم العالي، رغم كل الصعاب التي واجهته.

وعن حياة ابنته في المنزل مع أشقائها وباقي أفراد أسرته، قال "المراغي" إنه لديه 5 أبناء هم "هاجر بالفرقة الرابعة كلية التربية النوعية جامعة جنوب الوادي"، "هدير طالبة بالفرقة الرابعة كلية تربية عام جامعة سوهاج"، "سليمان بالصف الثاني الثانوي"، "كمال بالصف السادس الابتدائي"، ماجد بمرحلة رياض الأطفال".

وأضاف "المراغي" أن ابنته "هاجر" بجانب تفوقها الدراسي، وحصولها على تقدير جيد جدًا في الفرقتين الثانية والثالثة، فهي تجيد الأعمال المنزلية من الطبخ والطهي بجدارة.