4 عقود لتأهيل أنفاق العاصمة المقدّسة بقيمة إجمالية تقارب 73 مليون ريال

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لمدة 24 شهراً ميلادياً لتحقيق أعلى مستوى من الخدمات البلدية

أبرمت أمانة العاصمة المقدّسة 4 عقود لتأهيل وإصلاح المرافق الإنشائية للأنفاق بمكة المكرّمة بقيمة إجمالية بلغت 72.921.411 ريالاً مع الشركات الوطنية المتخصصة في صيانة الأنفاق وعناصرها وتجهيزاتها الإلكتروميكانيكية وأنظمة السلامة المدنية وأجهزة المراقبة، لمدة 24 شهراً ميلادياً من تاريخ تسلُّم المواقع.

وأوضح أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ أن العقود المبرمة ستشمل صيانة نفق الكدوة - كدي، ونفق كدي - المصافي، وبعض أنفاق الملك عبدالعزيز للمشاة، ومواقف الصفا بنفق المرور بالسوق الصغير، والتي تم تسلُّمها من مقاول وزارة المالية -المجموعة الرابعة- ضمن خطة الأمانة للحفاظ على الأنفاق والمرافق العامة وصيانتها والمحافظة على سلامتها لتؤدي دورها بالشكل المطلوب، ولتحقيق أعلى مستوى من الخدمات البلدية.

وأكَّد "القويحص"؛ حرص الأمانة على تهيئة شبكة الأنفاق بمكة المكرّمة على مدار الساعة وضمان جاهزيتها ورفع كفاءتها بصفة مستمرة، وتسهيل التنقلات المرورية والربط بين الأحياء السكنية والمنطقة المركزية والمشاعر المقدّسة، لافتاً إلى إنجاز عدة مشروعات مهمة في هذا المجال أسهمت في صيانة وتطوير الطرق والمرافق العامة بشكل عام، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وزوّار بيت الله الحرام.أمانة العاصمة المقدّسة