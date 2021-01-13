أخبار عاجلة

21 مليون متر مربع.. عقد بين الإسكان و"طلعت مصطفى" لإقامة مجتمع عمراني بـ"حدائق العاصمة" -
البرلمان: إرسال قانون إنشاء صندوق لتكريم الشهداء لمجلس الدولة -
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون صندوق تكريم الشهداء -
زعيم أغلبية البرلمان لعبدالعليم داوود: "أدائي ليس مسرحيًا" -
"سنناقش أمر عظيم".. جبالي يرفض تأجيل جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل -
الإدارة الهندسية في منطقة الأقصر الأزهرية تتسلم معهد أبو حليمة -
سفير كوريا الجنوبية: مصر أصبحت هدفاً مهماً للمستثمرين من مختلف دول العالم -
جونسون: معدل التطعيم ضد كورونا في إنجلترا يبلغ 140 جرعة كل دقيقة -
البرلمان العربي يدين تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان عربياً -
أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

واقعة الألفاظ المسيئة.. "الانضباط" توقف "عويس الأهلي" مباراتين والمرشود 3

Print
واقعة الألفاظ المسيئة.. "الانضباط" توقف "عويس الأهلي" مباراتين والمرشود 3 واقعة الألفاظ المسيئة.. "الانضباط" توقف "عويس الأهلي" مباراتين والمرشود 3
إضافة إلى إيقاف مسؤول آخر بالقادسية مباراة واحدة وإلزامه بدفع 10 آلاف ريال

واقعة الألفاظ المسيئة..

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خمسة قرارات.

ونص القرار الأول على إيقاف اللاعب محمد العويس حارس النادي "الأهلي" مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، على خلفية محاولة الاعتداء على مسؤول من الفريق المنافس بعد نهاية المباراة.

وأصدرت اللجنة قرارًا بإيقاف مسؤول نادي "القادسية"، محمد الصالح، مباراة واحدة وغرامة مالية عشرة آلاف ريال؛ بسبب الإساءة للاعب من الفريق المنافس.

وقد أوقفت اللجنة مسؤول نادي "القادسية" خالد المرشود، ثلاث مباريات في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، بسبب تلفظه بألفاظ مسيئة نحو لاعب من الفريق المنافس.

وغرّمت اللجنة نادي "الفيصلي" 15 ألف ريال، بسبب تأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من المباراة.

وأصدرت اللجنة قرارًا بإلزام نادي "الحزم" بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، على خلفية حصول ستة من لاعبي فريق نادي "الحزم" على ستة إنذارات أثناء المباراة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البرلمان العربي يدين تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان عربياً

البرلمان العربي يدين تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان عربياً

أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا

أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا

بعد الانتقادات.. الاحتلال يوافق على تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا

بعد الانتقادات.. الاحتلال يوافق على تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية