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لجنة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية تعقد اجتماعها الأول

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لجنة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية تعقد اجتماعها الأول لجنة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية تعقد اجتماعها الأول
بحثت سبل تحقيق التناغم بين الجهات الحكومية والأهلية

لجنة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، اجتماعها الأول برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة للملكية الفكرية، الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم؛ بحضور وعضوية ممثلين لعددٍ من الجهات الحكومية.

وناقش الاجتماع نطاق إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وأهداف واختصاصات اللجنة، إضافة إلى أبرز المهام التي ستسهم في تحقيق تلك الأهداف ومنها اقتراح برامج ومبادرات وطنية لضمان إنفاذ الحقوق ومتابعة الإجراءات لدى جهات منظومة الإنفاذ واقتراح تطويرها، إضافة إلى تنسيق الجهود والإستراتيجيات واقتراح المواد النظامية لتحسين عمل منظومة الإنفاذ وتحقيق التناغم والانسجام بين الجهات الحكومية والأهلية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

يُذكر أن الهيئة أطلقت مسبقاً مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية التي تسعى من خلالها إلى رفع الامتثال بالأنظمة والقوانين الخاصة بالملكية الفكرية في القطاع الحكومي من خلال تأهيل وتدريب مسؤول من كل جهة حكومية من خلال عدة برامج بإشراف أكاديمية الملكية الفكرية بالهيئة، وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إلى أن يتم التأهيل لإصدار شهادة اعتماد مسؤول احترام الملكية الفكرية.

الهيئة السعودية للملكية الفكرية،

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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