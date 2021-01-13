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يشاهد بالعين المجردة.. "هلال جمادى الآخرة" يزين السماء غداً الخميس

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يشاهد بالعين المجردة.. "هلال جمادى الآخرة" يزين السماء غداً الخميس يشاهد بالعين المجردة.. "هلال جمادى الآخرة" يزين السماء غداً الخميس

مصراوي Masrawy

01:11 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:
قال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن هلال شهر جمادى الآخرة 1442 يمكن رصده بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس غداً الخميس 14 يناير 2021 والانتقال نحو بداية الليل، حيث يشاهد بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء خاليه من الغيوم.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب و أصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.
وأضاف أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على "فيس بوك"، أن القمر وصل منزلة الاقتران يوم الأربعاء 13 يناير عند الساعة 08:00 صباحا بتوقيت (05:00 صباحا بتوقيت غرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

وأوضح أن يوما بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءاته ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس.

وأشار أبو زاهرة، إلى أنه بشكل عام يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض.

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