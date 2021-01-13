تبدا من 184 ألف.. الإسكان تطرح شقق جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل (شروط وأماكن)

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان بمساحة 90 مترا، زائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة للجهات والأفراد من منخفضي ومتوسطي الدخل وكذلك الفئات الأعلي دخلاً.



وينشر مصراوي تفاصيل الطرح الجديد والذي جاء على النحو التالي:

أماكن الشقق:

الشقق سيتم طرحها بعدد من المحافظات في الوجه البحري والقبلي، مدن القناة وشمال وجنوب سيناء.

الأسعار:

سعر البيع سيكون 197 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحرى ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، أما في محافظات وجه قبلي سيكون سعر الوحدة 184 ألف جنيه.

وبالنسبة لمتوسطي الدخل ذوي الدخل الشهري حتى 10 آلاف جنيه شهرياً للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، يكون سعر البيع لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل مُضافاً إليه متوسط تكلفة المرافق العامة ونصف تكلفة الأعباء التمويلية للقرض المحلي، بالإضافة إلى نسبة 15% مصروفات إدارية من تكلفة المرافق وأعباء التمويل وذلك كله بإجمالي مبلغ 26 ألف جنيه.

كما سيتم سداد مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع، على أن يكون البيع بنظام التمويل العقاري المُدعم بنسبة 7 % سنوياً متناقصة لمنخفضي الدخل و8 % سنوياً متناقصة لمتوسطي الدخل وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.

الشروط:

- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.

- ألا يقل عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه.

- الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه شهريا.

- الحد الأقصى لدخل الأعزب 4500 جنيه شهريا.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

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