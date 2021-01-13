رئيس "العدادات الذكية" يكشف عن رؤية قطاع الكهرباء للتحول الرقمي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أحمد عبد الدايم، مدير خدمات العدادت الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تماشيًا مع اتجاهات الحكومة المصرية، تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو الاستثمار الأمثل في الفكر وتغيير السلوك.

وتابع عبد الدايم، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، بأن ذلك يأتـي لإحداث تحول جذري في طريقة العمل بما يمكن القطاع من تحقيق أهدافه واستراتيجياته على النحو الأمثل؛ عن طريق الاستفادة من التطور التقني لتكنولوجيا المعلومات والابتكارات الحديثة في مجالات الخدمات الذكية التي ستسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض تكاليف التشغيل بما يحقق أهداف الدولة نحو التحول الرقمي والتي تتبنى تأهيل العاملين وإعدادهم نحو مستقبل أفضل، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة.

وأوضح مدير خدمات العدادت الذكية ومسبقة الدفع أن تحويل القطاع إلى قطاع مترابط رقميًّا يجعله قادرًا على توفير الدعم الكامل لصانعي القرار نحو تعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكل الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين جميع شركات القطاع المختلفة بشكل يضمن تقديم كل الخدمات الذكية بصورة لا تقل جودة عما هو مطبق بالدول المتقدمة.

ونوه عبد الدايم بأنه في هذا الإطار من المشروعات القومية التي تستهدف تعظيم قدرات الدولة ينبغى علينا جميعًا المشاركة الفعالة كلٌّ في تخصصه، مؤكدًا الاعتماد بشكل أساسي على عدة محاور:

1- التقنيات التكنولوجية الحديثة؛ والتي تشمل أنظمة التشغيل ومراكز المعلومات التي تسمح باستخدام جميع الأصول بكفاءة تشغيلية عالية من خلال فِرق مهنية مسؤولة عن إدارة المنظومة.

2- جودة وصحة البيانات: يفترض أن تقوم الشركات التي لديها رؤية نحو مستقبل أفضل بجهود غير مسبوقة للمشاركة الفعالة في إدارة وتحليل البيانات بشكل منتظم وفعال، لتوفير معلومات وإجراءات نوعية موثوقة وكاملة مع توفير وتطوير أدوات مناسبة للتحليل الإحصائي والبحث عن البيانات والتنبؤ بالمستقبل هذا، وينبغي متابعة البيانات بشكل دائم لضمان التحسين المستمر؛ حتى نتمكن من الاستفادة بشكل يتماشى مع أهداف القطاع وتوقعاته.

3- كفاءة وحسن اختيار العنصر البشري؛ حيث يشكل العنصر البشري جانبًا حيويًّا يصعب على المنظمات تطبيق التحول الرقمي من دونه؛ إذ يتوجب توفير كوادر مؤهلة من سواعد الشباب الذين لديهم القدرة والرغبة للقيام بهذا الدور في قيادة برامج التحول الرقمي والإيمان الكامل بالتغيير والتطوير داخل منظماتها نحو بناء منظمات ذكية تتمتع بكفاءة وفاعلية في الأداء، وتعطي رفاهية لجمهور مشتركيها لتلقي الخدمة؛ الأمر الذي يسهم في تعزيز التنمية المستدامة للقطاع.