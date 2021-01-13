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غلق موانئ السويس بسبب نشاط الرياح

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غلق موانئ السويس بسبب نشاط الرياح غلق موانئ السويس بسبب نشاط الرياح

مصراوي Masrawy

12:53 م الأربعاء 13 يناير 2021

السويس – حسام الدين أحمد:

قررت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، غلق موانئ بورتوفيق والزيتيات والأدبية بسبب نشاط الرياح والتقلبات الجوية.

وقال مصدر ملاحي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن سرعة الرياح بلغت 20 عقدة في الساعة_ تعادل 36 كيلو_ وتصل إلى 24 عقده، بينما ارتفعت الأمواج ما بين 2 الى 3 متر، الأمر الذي يشكل خطورة على العائمات البحرية وتعرضها للجنوح أو وقوع بحرية.

ووجه اللواء أشرف عبد النعيم أمام رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد تحسبا لأي أحداث طارئة، ومنع الوحدات البحرية الصغيرة من مغادرة الأرصفة، حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ومع اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.

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