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صور.. محافظ أسيوط يناقش مقترحات للحد من ظاهرة الحرق المكشوف

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صور.. محافظ أسيوط يناقش مقترحات للحد من ظاهرة الحرق المكشوف صور.. محافظ أسيوط يناقش مقترحات للحد من ظاهرة الحرق المكشوف

مصراوي Masrawy

12:51 م الأربعاء 13 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مع الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعض المقترحات للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة "إدارة ومعالجة" للحفاظ على البيئة من أي انبعاثات ضارة تتسبب فيه الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبداللطيف محمد قسم الإنتاج الحيواني كلية الزراعة بجامعة أسيوط، والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة.

وأكد محافظ أسيوط، على أهمية تضافر الجهود والتعاون بين المحافظة وكافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتقديم الدعم الممكن في كافة القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين والتصدي للمشاكل التي قد تواجه.

وأوضحت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه يجري العمل على دراسة ومناقشة عدد من المقترحات التي تعمل على الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية كمخلفات "الذرة" والتي تؤثر على الظروف البيئية والمعيشية والصحية والمجتمعية للمواطنين.

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