رغم سوء الأحوال الجوية..تفريغ 3260 طن رخام وتداول 27 سفينة في موانئ بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - القطاع الشمالي - أن ميناء غرب بورسعيد استقبل، اليوم الأربعاء، السفينة ZAMZAM التي ترفع علم توجو، لتفريغ 3260 طن رخام بالميناء، وذلك رغم سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

وأضافت في بيان لها، أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغ 27 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 5، ومتواجد على الأرصفة 6، ومن المنتظر دخول 5، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة واحدة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 2 ومن المنتظر دخول واحدة.

وأكدت على أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.