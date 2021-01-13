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السجن 8 سنوات لـ3 أفراد شرطة متهمين بتعذيب مواطن حتى الموت في الشرقية

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السجن 8 سنوات لـ3 أفراد شرطة متهمين بتعذيب مواطن حتى الموت في الشرقية السجن 8 سنوات لـ3 أفراد شرطة متهمين بتعذيب مواطن حتى الموت في الشرقية

مصراوي Masrawy

12:45 م الأربعاء 13 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، 3 أفراد شرطة بالسجن لمدة 8 سنوات لكلٍ منهم؛ لاتهامهم في القضية رقم 24094 جنايات ثانٍ الزقازيق لسنة 2020، بتعذيب مواطنًا حتى الموت.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغ من أسرة "ممدوح.إ.م" سائق توك توك، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، يتهمون فيه: "م.م.م" أمين شرطة من قوات ثانٍ الزقازيق، و"ا.ع.إ.ط" و"ع.م.ع" فردي شرطة من قوات القسم، بالقبض على نجلهم والاعتداء عليه بالضرب والتعذيب حتى الموت.

وتبين أن المتهم الثاني تلقى اتصالًا هاتفيًا مفاداه اتهام المدعو "م.ح" وآخرين بسرقة كيس بلاستيك يحتوي على ملابس من داخل محل ملك المدعو "ح.م.م"، وحال ضبط الأول ادعى اشتراكه مع كلٍ من: "س.م.ا.ح" و"ع.ك.م.س" في السرقة، وأن المتهمين متواجدان داخل دراجة آلية "توك توك" بقيادة المجني عليه، والذى أقر بأنه ليس له علاقة بواقعة السرقة وأنه لا يعلم عنها شيئًا ولم يتحرك بدراجته، وأن المتهمين استقلا المركبة معه، وأثناء اصطحاب القوات له اعتدوا عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة أفراد الشرطة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق.

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