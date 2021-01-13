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صور.. إغلاق 3 مراكز للدروس الخصوصية في الإسكندرية بسبب كورونا

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صور.. إغلاق 3 مراكز للدروس الخصوصية في الإسكندرية بسبب كورونا صور.. إغلاق 3 مراكز للدروس الخصوصية في الإسكندرية بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

12:40 م الأربعاء 13 يناير 2021


الإسكندرية- محمد عامر:

واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، اليوم، حملاتها لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، للحد من انتشار المستجد.

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن ه قد تم تشميع ثلاث مراكز تعليمية خالفت تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشددت رئيس الحي، على أنه لا تهاون في مواجهة اي مخالفات تضر بالصالح العام للمواطن، مؤكدة أن الحملات مستمرة بنطاق حي غرب لفرض الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كان الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قد أعلن تشكيل لجنة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، في ظل اتخاذ إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيان له اليوم، أن اللجنة ستمارس عملها في ضوء القرار رقم "٧٠٨ لسنة ٢٠٢٠"، الصادر عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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