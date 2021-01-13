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أمن المنافذ: ضبط 8 قضايا.. وتنفيذ 182حكمًا قضائيًا

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أمن المنافذ: ضبط 8 قضايا.. وتنفيذ 182حكمًا قضائيًا أمن المنافذ: ضبط 8 قضايا.. وتنفيذ 182حكمًا قضائيًا

مصراوي Masrawy

12:53 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 8 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – مستحضرات تجميل).

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 49 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي)، و تحرير 1662 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 182 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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