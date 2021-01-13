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ارتكبوا 9 جرائم.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة مركبات "التوك توك" في المنيا

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ارتكبوا 9 جرائم.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة مركبات "التوك توك" في المنيا ارتكبوا 9 جرائم.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة مركبات "التوك توك" في المنيا

مصراوي Masrawy

12:31 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات "التوك توك".

كانت معلومات قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أفادت بقيام (9 أشخاص، لخمسة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب سرقة (الدراجات النارية - مركبات "التوك توك")، متخذين من دوائر مركز شرطة (بني مزار والعدوة "بالمنيا"- ببا "بنى سويف") مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم عدا أحدهم (محبوس احتياطيا بمركز شرطة الفشن ببنى سويف على ذمة إحدى القضايا) .

وعثر بحوزتهم على (2 فرد خرطوش – سلاح أبيض - مركبة "توك توك مُبلغ بسرقتها" – مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة).

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم (9) وقائع، وحيازتهم للأسلحة المضبوطة لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي، وأقروا بقيامهم ببيع الدراجات المستولى عليها لثلاثة عملاء لهم "سيئ النية"، تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (المسروقات - فرد رصاص - مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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