أخبار عاجلة

البرلمان العربي يدين تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان عربياً -
أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا -
10 مصابين في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان -
لندن "تكثف" مفاوضاتها للإفراج عن معتقلة بريطانية في إيران -
ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات القبلية في غرب دارفور إلى 83 شخصا -
السفينة "آرفين" الغارقة قبالة سواحل تركيا تابعة لشركة أوكرانية -
العدالة والتنمية التركي: وصول بايدن للحكم سيجبر أنقرة على تغيير سياساتها الخارجية -
هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا -
السجن من 5 لـ 15 عام على طبيب و7 متهمين بالإتجار في البشر بمنشأة ناصر -
مصادرة 28 ألف قطعة كشاف مجهولة المصدر في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الصحة الفلسطينية تنفي تسلمها لقاح كورونا من إسرائيل

Print
الصحة الفلسطينية تنفي تسلمها لقاح كورونا من إسرائيل الصحة الفلسطينية تنفي تسلمها لقاح كورونا من إسرائيل

مصراوي Masrawy

12:48 م الأربعاء 13 يناير 2021

رام الله - أ ش أ

نفت وزارة الصحة الفلسطينية، بشكل قاطع ما تناوله الإعلام العبري حول استلامها لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" من إسرائيل.

وأوضحت الصحة الفلسطينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الأربعاء، أن ما يتناقله الإعلام العبري حول استلام السلطة الفلسطينية لقاحات مضادة لفيروس كورونا هي محض إشاعات ولا أساس لها.

وأكدت أن تسعى بشكل حثيث للحصول على لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، فيما تواصلت وزارة الصحة مع العديد من الشركات لشراء اللقاح.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد استدعائه.. السجيني: رئيس الحكومة في البرلمان غدا

بعد استدعائه.. السجيني: رئيس الحكومة في البرلمان غدا

طلب إحاطة لرئيس الحكومة لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا"

طلب إحاطة لرئيس الحكومة لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا"

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

بعد أزمة الحديد والصلب.. الحكومة تكشف شرط تطوير شركات قطاع الأعمال

بعد أزمة الحديد والصلب.. الحكومة تكشف شرط تطوير شركات قطاع الأعمال

شبكة عيون الإخبارية