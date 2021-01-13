الوضع خطير.. برلماني يطالب بتخصيص جلسة عامة لمناقشة الوضع الصحي

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مصراوي Masrawy

مصراوي

قال النائب محمد عبد العليم داود، إنه يطالب بتخصيص جلسة عامة لمناقشة الوضع الصحي وتداعيات فيروس كورونا.

وأضاف داود، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء: "الوضع خطير في مصر، الموت يخطف يوميًّا عددًا كبيرًا جدًّا، هناك نقص في الأكسجين والأدوية".

وأضاف النائب: "مستشفيات في دائرتي دسوقي لا تصرف الدواء"، مشيرًا إلى تحمل البسطاء والفقراء نفقات العلاج من فيروس كورونا وعدم صرفها من المستشفيات.

وتابع داود: "نطلب عقد جلسة عامة لمناقشة موضوع كورونا؛ الحكومة لا تتحرك"، لافتًا إلى تعرض الأطباء والأطقم الطبية إلى ضغوط، مضيفًا: "يوجد نقص في الأكسجين وكل شيء، إذا كانت هذه المشكلة عالمية يجب أن يقوم المجلس بدوره لتنفيذ المواد الدستورية التي تجبر الحكومة على توفير حق العلاج والصحة".

واستطرد البرلماني: "أرجو أن نلتزم كمجلس بما وعدنا به أبناء دوائرنا ونجبر الحكومة على القيام بدورها، لم نأتِ للموافقة على الحكومة وتأييدها؛ بل مراقبة ومساءلة الحكومة".

وطالب داود بضرورة توفر الخدمات الصحية في ظل هذه الظروف الصعبة، وتطبيق نص المادة 18 من الدستور التي تكفل حق العلاج للمواطن المصري، قائلًا إن هناك نقصًا في الأكسجين والأدوية في عدد كبير من المستشفيات التي لا تقوم بصرف العلاج، قائلًا الوضع خطير جدًّا في كل مستشفيات مصر.

وأضاف البرلماني أن هذا المجلس مطلوب منه سرعة تحديد جلسة عاجلة لمناقشة جائحة كورونا: "الحكومة لا تتحرك تمامًا والأطباء يتعرضون إلى الضرب بسبب انعزال الحكومة عن المستشفيات، فيجب على المجلس أن يقوم بإجبار الحكومة بتنفيذ المواد الدستورية، ويجب أن نلتزم بما وعدنا به أبناء دوائرنا؛ فلن نأتي هنا فقط لتأييد الحكومة، ولكن لمراقبتها ومساءلتها".

وطالب النائب بضرورة مساءلة الحكومة وأن هذا البرلمان لا بد أن يقوم بدوره الرقابي.

وعقَّب رئيس المجلس حنفي الجبالي، قائلًا: "إن شاء الله تتم مناقشة كل الموضوعات حين ننتهي من اتخاذ جميع الإجراءات"، في إشارة إلى ضرورة استكمال إجراءات البرلمان لتشكيل اللجان النوعية التي من المقرر أن نشهد انتخاباتها غدًا.