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سقوط أستاذ جامعي مزيف لترويج شهادات علمية لكبرى الجامعات مزورة في الجيزة

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سقوط أستاذ جامعي مزيف لترويج شهادات علمية لكبرى الجامعات مزورة في الجيزة سقوط أستاذ جامعي مزيف لترويج شهادات علمية لكبرى الجامعات مزورة في الجيزة

مصراوي Masrawy

12:16 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- علاء عمران:
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أستاذ جامعي مزيف، لتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائه من راغبي الالتحاق بالجامعات والكليات المصرية في الجيزة .
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت بقيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية بقصد استعمالها وترويجها على عملائه من الطلبة المصريين والأجانب من راغبي الالتحاق بالجامعات والكليات المصرية للحصول على دراجات علمية عليا في العديد من المجالات العلمية زاعماً كونه أستاذ دكتور بإحدى الجامعات المصرية ليتمكن من الاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على استخراج تلك الشهادات لهم بطريقة صحيحة "خلافاً للحقيقة"، وحتى يكون بمنأى عن ضبطه قام بتزوير كارنيهات بصفة منتحلة .
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف محل سكن المتهم .
وأمكن ضبطه وعُثر على العديد من الأوراق والشهادات التي تستخدم في نشاطه الآثم، ومن بينها (مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات والأكاديميات المختلفة – مجموعة من الكروت الشخصية باسم المتهم – أكلاشيهات مُقلدة لشعار الجمهورية – شهادات بيان درجات منسوبة للجامعات المصرية – خطابات منسوبة للجامعات المصرية – طبنجة صوت - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي – 4 هاتف محمول) وكذا ضبط (جهاز كمبيوتر - طابعة).
وبفحص الجهاز فنياً تبين أنه محمل عليه العديد من المستندات المعدة للتزوير، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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