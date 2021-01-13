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الداخلية تُنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج

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الداخلية تُنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج الداخلية تُنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج

مصراوي Masrawy

12:04 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة طما، بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

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