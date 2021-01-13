أخبار عاجلة

البرلمان العربي يدين تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان عربياً -
أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا -
10 مصابين في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان -
لندن "تكثف" مفاوضاتها للإفراج عن معتقلة بريطانية في إيران -
ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات القبلية في غرب دارفور إلى 83 شخصا -
السفينة "آرفين" الغارقة قبالة سواحل تركيا تابعة لشركة أوكرانية -
العدالة والتنمية التركي: وصول بايدن للحكم سيجبر أنقرة على تغيير سياساتها الخارجية -
هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا -
السجن من 5 لـ 15 عام على طبيب و7 متهمين بالإتجار في البشر بمنشأة ناصر -
مصادرة 28 ألف قطعة كشاف مجهولة المصدر في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

زيمبابوي تطلق مناقصة لإمدادات الأكسجين مع زيادة إصابات كورونا

Print
زيمبابوي تطلق مناقصة لإمدادات الأكسجين مع زيادة إصابات كورونا زيمبابوي تطلق مناقصة لإمدادات الأكسجين مع زيادة إصابات كورونا

مصراوي Masrawy

12:06 م الأربعاء 13 يناير 2021

جوهانسبرج - (د ب أ):

دعت وزارة الصحة في زيمبابوي إلى تقديم العطاءات فيما يتعلق بتزويد مرافقها الطبية بالأكسجين، مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم إطلاق الطلب من أجل المستشفيات التي تواجه بالفعل ضغوطًا بسبب نقص الأسرة والمعدات، مما يهدد بالعبء الزائد على نظام الصحة العامة الضعيف في البلاد.

وقالت الوزارة في إعلان نشرته صحيفة هيرالد الحكومية إن المناقصة تنتهي في 18 يناير .

ورفض بورتيا مانانجازيرا، مدير إدارة الأوبئة والسيطرة على الأمراض في الوزارة، التعليق.

وسجلت زيمبابوي 23239 حالة إصابة بفيروس كورونا و551 حالة وفاة حتى الآن، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

شبكة عيون الإخبارية