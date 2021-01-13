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وزير الخارجية الإماراتي يستقبل الثلاثي الأوروبي

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وزير الخارجية الإماراتي يستقبل الثلاثي الأوروبي وزير الخارجية الإماراتي يستقبل الثلاثي الأوروبي

مصراوي Masrawy

12:02 م الأربعاء 13 يناير 2021

(وكالات):

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ممثلي الثلاثي الأوروبي الفرنسي والألماني والبريطاني سبل تعزيز العمل المشترك بين دولة الإمارات والثلاثي الأوروبي.

واستقبل الشيخ عبد الله بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي فيليب إيريرا المدير العام للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، وجانس بلوتنر المدير السياسي لمكتب أبوظبي التابع للخارجية الألمانية، وباتريك مودي سفير بريطانيا لدى الإمارات بالنيابة عن توماس درو المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.

جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العمل المشترك بين دولة الإمارات والثلاثي الأوروبي من أجل صون السلم والأمن الدوليين.

وشهد اللقاء استعراض تطورات جائحة المستجد "كوفيد 19" والتعاون الدولي الجماعي من أجل ضمان إيصال لقاح المرض إلى كافة دول العالم، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

ورحب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي بزيارة ممثلي الثلاثي الأوروبي، مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وأشار الشيخ عبد الله بن زايد إلى أن تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي من شأنه أن يسهم في فتح آفاق جديدة للعلاقات ويعزز التعاون بين الدول بما يلبي تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار والرخاء.

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