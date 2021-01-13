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الجيش الإيراني يبدأ مناورات على السواحل الجنوبية الشرقية

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الجيش الإيراني يبدأ مناورات على السواحل الجنوبية الشرقية الجيش الإيراني يبدأ مناورات على السواحل الجنوبية الشرقية

مصراوي Masrawy

11:55 ص الأربعاء 13 يناير 2021

طهران - (د ب أ):

بدأت القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، مناورات على سواحل مكران جنوب شرق إيران، وشمال المحيط الهندي.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، فإنه في المرحلة الأولى من المناورات، التي انطلقت دون إعلان مسبق، انتشرت وحدات القوة البحرية فوق السطح وتحت السطح والطيران التابع للجيش لتبدأ المناورات وفقا للسيناريو المعد مسبقا.

وتشمل مناورات وحدات العمليات في السواحل والبحر، إطلاق صواريخ من طراز كروز بحرية سطح – سطح ، وإطلاق طوربيدات من الغواصات البحرية محلية الصنع، وكذلك عمليات للطائرات بدون طيار.

وقال الأدميرال حمزة علي كاوياني، المتحدث باسم المناورات البحرية، إن هذه المناورات تجري دون إعلان مسبق، حيث انتشرت الوحدات في منطقة المناورات في وقت قصير للغاية منذ إخطار الوحدات المشاركة.

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