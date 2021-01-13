لدعم السياحة.. البترول: 15 سنتا خفضا في سعر جالون وقود الطيران

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد عبيد:

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن مبادرة جديدة تشمل تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران، لتصل إلى 15 سنت للجالون الواحد، في إطار دعم قطاع السياحة وتحفيز برنامج الطيران، بهدف المساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا على هذين القطاعين الحيويين، على أن يتم تطبيقها اعتباراً من 21 يناير الحالي وحتى نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث بين كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث اجتمعوا للمرة الثالثة منذ مارس الماضي لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة لدعم القطاع السياحي وتحفيز برنامج الطيران، في ضوء التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة الحيوية، وفي اطار حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة وتحفيز برنامج الطيران.

ومن جانبه أشاد وزير السياحة والآثار بهذه المبادرة التي ستساهم بشكل إيجابي في زيادة الحركة السياحية إلى مصر، وذلك من خلال تحفيز الشركات ومنظمي الرحلات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية، خاصة وأن حركة الطيران من الأنشطة الرئيسية التي لها تأثير مباشر في القطاع السياحي.

وقال وزير الطيران، إن قطاع البترول من القطاعات السباقة التي تدعم باستمرار حركة الطيران من خلال تلك المبادرات، فضلاً عن دوره الهام في توفير وقود الطيران في جميع مطارات الجمهورية، لافتاً إلى أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين القطاعات الثلاثة.

حضر الاجتماع المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة للبترول، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران.