أخبار عاجلة

البرلمان العربي يدين تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان عربياً -
أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا -
10 مصابين في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان -
لندن "تكثف" مفاوضاتها للإفراج عن معتقلة بريطانية في إيران -
ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات القبلية في غرب دارفور إلى 83 شخصا -
السفينة "آرفين" الغارقة قبالة سواحل تركيا تابعة لشركة أوكرانية -
العدالة والتنمية التركي: وصول بايدن للحكم سيجبر أنقرة على تغيير سياساتها الخارجية -
هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا -
السجن من 5 لـ 15 عام على طبيب و7 متهمين بالإتجار في البشر بمنشأة ناصر -
مصادرة 28 ألف قطعة كشاف مجهولة المصدر في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 513 ألف عبوة "أعشاب وتركيبات" مجهولة المصدر في الإسكندرية

Print
ضبط 513 ألف عبوة "أعشاب وتركيبات" مجهولة المصدر في الإسكندرية ضبط 513 ألف عبوة "أعشاب وتركيبات" مجهولة المصدر في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:15 م الأربعاء 13 يناير 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

ضبطت إدارة مباحث بالإسكندرية، 513 ألف عبوة أعشاب وتركيبات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن للمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، وذلك قبل طرحها في الأسواق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة المدير المسئول عن مخزن لمستحضرات التجميل والأعشاب "بدون ترخيص"، كميات من الاعشاب والتركيبات الطبية، مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، بغرض التدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات جرى مداهمة المخزن وضبط 513246 عبوة "أعشاب وتركيبات طبية" غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها لأثرها الضار ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

شبكة عيون الإخبارية