المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار في الهيروين بكفر الشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم الأربعاء، بمعاقبة صياد بالسجن المشدد 6 أعوام، وغرامة 100الف جنيه، وذلك لأتهامه بالإتجار في الهيروين، وإحراز سلاح أبيض.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، وحسين عبد الرؤوف نظمي، وبحضور إسلام محمد الحمادي، وكيل النائب العام، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبو طالب، وذلك في أحداث القضية رقم 10384 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم1980 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المتهم "بدري.ا.م"، 24 عاما، صياد، ويقيم بقرية دفرية، التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في 17 أغسطس 2020، حاز كمية من جوهر الهيروين المخدر، بهدف الإتجار، وسلاح أبيض عبارة عن "مطواة قرن غزال".