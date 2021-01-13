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بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص خلال حادث سير في بني سويف

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بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص خلال حادث سير في بني سويف بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص خلال حادث سير في بني سويف

مصراوي Masrawy

12:13 م الأربعاء 13 يناير 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب دراجة آلية "تروسيكل" في مركز اهناسيا غربي بني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بإنقلاب تروسيكل على طريق "قاي إهناسيا المدينة غربي" المحافظة.

سفر الحادث عن إصابة "محمود ماهر الروبي 15 عاما، طالب، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات بالوجه، و جميلة شعبان عبدالله 50 عاما، مصابة باشتباه كسر بالحوض، سارة معوض عبدالشافي 15 عاما، طالبة مصابة باشتباه كسر الكتف الأيمن، إسلام خليفة مطاوع 19 عاما، فلاح، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، أحمد اشرف خير الله 15 عاما، طالب مصابا باشتباه خلع بالكتف الأيمن وسحجات بالجسم، وشادية محمد طة 40 عاما، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، ابتسام عبدالظاهر عودة 35 عاما، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وخيرية جاب كامل 25 عاما، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، و نصرة رجب طلب 25 عاما، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الإسعافات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

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