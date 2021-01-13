صور.. تفعيل مبادرة "يلا صيانة" في مدارس القليوبية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأربعاء، تفعيل مبادرة "يلا صيانة" لصيانة المدارس، واستغلال فترة عدم وجود طلاب بها، على مستوى مدارس التعليم الفني في جميع الإدارات التعليمية.

تأتي المبادرة في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

أكد الفيومي على أهمية ودور التعليم الفني وما يمتلكه من إمكانيات وتخصصات مختلفة تساهم في إشباع رغبة سوق العمل والاستفادة من الخبرات والتخصصات لذلك.

جه الفيومي بضرورة استمرار مبادرة "يلا صيانة" من خلال إدارة التعليم الفني لصيانة وتحويل الرواكد الحديدية والأخشاب إلى ديسكات لاستخدامها مرة أخرى في المدارس.

وأوضح السيد الصادق مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، أن المبادرة جرى إطلاقها بالعديد من المدارس الصناعية والزراعية.

وأضاف الصادق، أن إجمالي تكلفة الديسك الواحد ما يقرب من ١٠٠٠ جنيه، وتكلف صيانة الديسك الواحد مايقرب من ١٥٠ جنيه، الأمر الذي يؤدي إلى توفير ما يقرب من ٨٥٠ جنيه للديسك الواحد، وأن هذه المبادرة تتم من خلال آلية مشروع رأس المال.