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صور.. حملة لإزالة مخالفات البناء في أرمنت جنوبي الأقصر

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صور.. حملة لإزالة مخالفات البناء في أرمنت جنوبي الأقصر صور.. حملة لإزالة مخالفات البناء في أرمنت جنوبي الأقصر

مصراوي Masrawy

12:01 م الأربعاء 13 يناير 2021

الأقصر- محمد محروس:

شن مجلس مدينة أرمنت جنوبي غرب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية في المهد.

وقال العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، إن الحملة أسفرت عن إزالة عدد ٢ مخالفة تعدي بالبناء على أرض زراعية في المهد، حيث تم إزالة مخالفة تعدي بالبناء على أرض زراعية على مساحة ١٧٥م٢ بناحية مشيمش بأرمنت الحيط أرض إصلاح زراعي ولتعذر دخول المعدات حفاظاً على الزراعات تمت الإزالة يدويا على كامل المسطح بمعرفة عمال مرافق أرمنت الحيط.

أضاف عاشور وبناحية أرمنت الوابورات جرى إزالة مخالفة تعدي بالبناء على أرض زراعية على مساحة ١٧٥م٢ بحوض الشروة أرض إصلاح زراعي.

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