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البرلمان العربي يدين تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان عربياً
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الأحد 17 يناير 2021 06:43 مساءً
أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا
-
الأحد 17 يناير 2021 06:43 مساءً
10 مصابين في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان
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الأحد 17 يناير 2021 06:41 مساءً
لندن "تكثف" مفاوضاتها للإفراج عن معتقلة بريطانية في إيران
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الأحد 17 يناير 2021 06:41 مساءً
ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات القبلية في غرب دارفور إلى 83 شخصا
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الأحد 17 يناير 2021 06:41 مساءً
السفينة "آرفين" الغارقة قبالة سواحل تركيا تابعة لشركة أوكرانية
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الأحد 17 يناير 2021 06:41 مساءً
العدالة والتنمية التركي: وصول بايدن للحكم سيجبر أنقرة على تغيير سياساتها الخارجية
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الأحد 17 يناير 2021 06:41 مساءً
هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا
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الأحد 17 يناير 2021 06:26 مساءً
السجن من 5 لـ 15 عام على طبيب و7 متهمين بالإتجار في البشر بمنشأة ناصر
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الأحد 17 يناير 2021 06:24 مساءً
مصادرة 28 ألف قطعة كشاف مجهولة المصدر في الجيزة
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الأحد 17 يناير 2021 06:24 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
أسهل وأسرع طريقة لعمل صينية محشي الفرن بالفراخ | مطبخ هالة
مصر
Al Nahar TV
الأربعاء 13 يناير 2021 12:12 مساءً
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