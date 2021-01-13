تحرير 4 محاضر وإعدام أغذية غير صالحة في شمال سيناء

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شمال سيناء - أشرف سويلم :

أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، في بيان اليوم، إن فريقا من مراقبي الأغذية بالإدارة الصحية ببئر العبد قام بالمرور على المحال التجارية في قرى "6 أكتوبر والشهداء وبالوظة".

أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر جنحة صحية، ضبط 100 زجاجة عصير مجهول المصدر، وإعدام 30 كيلوجراما من الأغذية الفاسدة، وسحب 24 عينة مختلفة وإرسالها لمعامل وزارة الصحة للصلاحية.

وتابع وكيل وزارة الصحة أن الحملات الصحية مستمرة على المحال التجارية والأسواق في مختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن فريق مراقبي الأغذية ببئر العبد ضم مدحت أبوالنور، مراقب أول الأغذية بالإدارة، لمياء عنبر وهاني عبدالجليل، مفتشي الأغذية بالإدارة، وإكرامي عبدالمجيد، مراقب أول الصحة بالإدارة، وتحت إشراف من الدكتور على محمد حسن، مدير الإدارة الصحية ببئر العبد.