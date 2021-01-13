المعلم الباكي لـ"مصراوي": "مستحملتش أشوف الفصل فاضي مفيهوش تلاميذي"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



البحيرة - أحمد نصرة:

نشر معلم بالمرحلة الابتدائية، في محافظة البحيرة، مقطع فيديو يظهر خلاله داخل أحد الفصول الدراسية الخاوية، وهو يبكي متأثرًا بسبب تعطيل الدراسة وغياب التلاميذ.

وعلى خلفية أغنية دار يا دار خاطب المعلم أحمد حميدة تلاميذه قائلًا " إن شاء الله بإذن الله هترجعوا المدرسة وهنرجع نشرح تانى وإنتوا وحشتونى قوي وياريت خللوا بالكم من نفسكم خللوا بالكم من صحتكم قوي باريت خلبكم في البيت ما حدش ينزل يلعب في الشارع وإن شاء الله فترة وهتعدى على خير".

ويعمل حميدة معلم لغة عربية، بمدرسة كوم الفرج الابتدائية، بمركز أبوالمطامير، وسبق تكريمه كمعلمًا مثاليًا على مستوى الإدارة أكثر من مرة.

ويروي حميدة لمصراوي قصة هذا المقطع قائلًا: "بذلت مجهودًا كبيرًا في التحضير للمنهج حتى أقدمه بصورة مشوقة وغير تقليدية للأطفال، وجاءت كورونا لتضيع كل هذا المجهود، وتحرم تلاميذ من الاستفادة منه، وجدت نفسي مهمومًا ودخلت أحد الفصول الخاوية استرجع ذكريات اللحظات الجميلة وقت انتظام الدراسة".

ويضيف حميدة: " فكرت في توجيه رسالة لتلاميذي فعلاقتي بهم جميعًا علاقة أب بأبنائه وأعرف أسرهم جميعًا وعلى تواصل معهم وأزورهم في منازلهم، وأثناء تصوير المقطع لم أتحمل رؤية الفصل الخاوي فلم أتمالك نفسي وأجهشت بالبكاء".

ويكمل: " بعد نشر المقطع اتصل بي تلاميذ وهم يبكون بدورهم فخففت عنهم وطالبتهم بمتابعة الدروس أونلاين، ووعدتهم بتقديم الدروس كاملة لهم عبر المنصات الإلكترونية وبالطريقة ذاتها التي كنت أشرح بها داخل الفصل".

ويختتم حميدة حديثه: " لم أتوقع أن يلقى المقطع هذا الصدى الكبير، وفوجئت باتصالات وطلبات صداقة تأتيني من محافظات مختلفة، وهو ما أسهم في رفع روحي المعنوية كثيرًا.