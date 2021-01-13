أخبار عاجلة

البرلمان العربي يدين تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان عربياً -
أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا -
10 مصابين في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان -
لندن "تكثف" مفاوضاتها للإفراج عن معتقلة بريطانية في إيران -
ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات القبلية في غرب دارفور إلى 83 شخصا -
السفينة "آرفين" الغارقة قبالة سواحل تركيا تابعة لشركة أوكرانية -
العدالة والتنمية التركي: وصول بايدن للحكم سيجبر أنقرة على تغيير سياساتها الخارجية -
هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا -
السجن من 5 لـ 15 عام على طبيب و7 متهمين بالإتجار في البشر بمنشأة ناصر -
مصادرة 28 ألف قطعة كشاف مجهولة المصدر في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

أمن الجيزة: ضبط منتحلي صفة رجال الشرطة لسرقة مقاول وإكراهه على ايصالات أمانة

Print
أمن الجيزة: ضبط منتحلي صفة رجال الشرطة لسرقة مقاول وإكراهه على ايصالات أمانة أمن الجيزة: ضبط منتحلي صفة رجال الشرطة لسرقة مقاول وإكراهه على ايصالات أمانة

مصراوي Masrawy

11:47 ص الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة مواطن وإكراهه على توقيع عقود بيع وإيصالات أمانة بالجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة منتحلين صفة رجال الشرطة.

تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من (مقاول - مقيم بدائرة القسم)، بحضور شخصان مجهولان لمسكنه ادعيا أنهما من رجال الشرطة، وقاما بتفتيش المنزل واستوليا على (طبنجة وخزينتين وعدد من الطلقات من ذات العيار "مرخصة له بغرض الدفاع "، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول)، وقاموا باقتياده لداخل مركبة "توك توك" والتوجه به إلى منطقة قريبة من محور 26 يوليو وحاولوا إكراهه على توقيع (عقد بيع شقة على بياض، مجموعة من إيصالات الأمانة) ولدى استغاثته بالأهالي تخليا عنه وفرا هاربين.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (عاملين، نجار -مقيمين بدائرة القسم – لإثنين منهم معلومات جنائية) .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبحوزة (النجار) جميع المسروقات.

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه لسابقة صدور حكم ضده بطرده من شقة مستأجرة ملك المجنى عليه، فعقد العزم على الانتقام منه وسرقته وأخذ توقيعه على العقد وإيصالات الأمانة.

وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهمان الآخران لارتكاب الواقعة مقابل تحصلهما على مبلغ مالي، وبمواجهة المتهمان بما جاء باعترافات المتهم الأول أقرا بها، وأضافا بأن مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة مستأجرة دون علم قائدها بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

شبكة عيون الإخبارية