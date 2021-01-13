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"الجسر الخشبي" بكورنيش الليث بلا سياج وينتظر ضحاياه من الأطفال

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يرتاده كثير من الأسر ومطالبات للبلدية بتأمين حوافه بشكل عاجل

يفتقر الجسر الخشبي بكورنيش الليث، إلى السياج في بعض جنباته؛ ما قد يتسبّب في سقوط الأطفال داخل البحر من ارتفاع يقدّر بثلاثة أمتار.

وأظهرت الصور التي وثّقها أحد مرتادي الكورنيش؛ خطورة الجسر الخشبي، خاصةً على مرتاديه من الأطفال؛ حيث بدت أجزاءٌ من جنباته دون سياج.

وأشار المواطن إلى أن المسؤول عن ذلك الخلل، بلدية محافظة الليث، متسائلاً عن أسباب عدم تأمين حواف الجسر الذي يرتاده كثير من الأسر برفقة أطفالهم؛ مطالباً بضرورة تأمين حواف الجسر بسياج خشبي على وجه السرعة.

يُشار إلى أن "سبق" قد نشرت في عام 1440 خبراً مماثلاً لتلك المشكلة؛ حيث وثّق حينها مواطن الجسر نفسه دون سياج في جنباته.

كورنيش الليث الجسر الخشبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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