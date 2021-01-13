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سقوط عنصر إجرامي شديد الخطورة يدير وكرا لتجارة الحشيش والهيروين بالجيزة

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سقوط عنصر إجرامي شديد الخطورة يدير وكرا لتجارة الحشيش والهيروين بالجيزة سقوط عنصر إجرامي شديد الخطورة يدير وكرا لتجارة الحشيش والهيروين بالجيزة

مصراوي Masrawy

11:33 ص الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام، عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من أحكام قضائية، يدير وكرًا لتجارة الحشيش والهيروين في الجيزة.

كانت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أفادت بقيام عاطل- سبق اتهامه في 29 قضية،" قتل، سرقة بالإكراه، سرقات متنوعة"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 9 أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا "استعراض قوة - سلاح - ذخيرة - شروع في قتل - سرقة "، وكذا مطلوب ضبطه وإحضاره في 6 قضايا " تعامل في مسروقات، سرقة، مباني")؛ بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة الصف مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه بمحل اختبائه وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار، كمية من مخدري الحشيش والهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازته السلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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