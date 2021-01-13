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استغرقت 15 دقيقة.. جبالي يرفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان

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استغرقت 15 دقيقة.. جبالي يرفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان استغرقت 15 دقيقة.. جبالي يرفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان

مصراوي Masrawy

11:34 ص الأربعاء 13 يناير 2021


كتب- مصراوي:
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه بعد مراجعة طلبات الأعضاء للانضممام للجان النوعية، تبين أن عددا كبيرا لم يستكمل الورقة الخاصة باختيارات اللجان النوعية، مطالبا الجميع بسرعة الانتهاء منها فورا.

ووجه جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الأعضاء لمن يرغب في تغيير رغبته في الانضمام للجان النوعية إلى مكتب أمانة المجلس خلال ساعة بعد رفع الجلسة، ليتمكن المجلس من استكمال دوره في إجراءات انتخابات اللجان النوعية.
يذكر أن رئيس البرلمان رفع أعمال الجلسة بعد ربع ساعة من انعقادها على أن تعود للانعقاد غدا.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات انضمام اللجان النوعية في المادة 38 حيث نصت على: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

كما نصت المادة 39: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

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