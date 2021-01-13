الإسكان: الانتهاء من تنفيذ مبنى لرعاية الموهوبين ومجمع مواقف بمدينة قنا الجديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مبنى لرعاية الموهوبين بمركز خدمات الحي السكني الثاني بمدينة قنا الجديدة وتم تسليمه لمديرية التربية والتعليم للتشغيل، وكذا الانتهاء من تنفيذ مجمع المواقف بمساحة 15 فدانا بالحي الثاني، وجارٍ التنسيق مع إدارة مرور قنا للتشغيل الجزئي للموقف.

جاء ذلك خلال استعراضه تقريرا عن أهم مشروعات مدينة قنا الجديدة خلال العام المنقضي 2020، مضيفا أن إجمالي طلبات تخصيص قطع أراض للاستثمار بالمدينة بلغ 20 طلبا بمساحة 56.3 فدان بإجمالي قيمة بيعية حوالي 161.295 مليون جنيه، وفقاً للتخصيص الفورى، بأنشطة (بنوك - مخبز - مراكز طبية - مقر لنقابة الأطباء - انشطة تجارية - مخازن – جامعة ومدارس خاصة..)، وجار طرح نشاط مخبز وترفيهي بنظام مقابل الانتفاع السنوي.

وأشار المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكة كهرباء منطقة 4 بمساحة 175 فدانا بامتداد الحي السكني الثاني ومنطقة النوادي، وكذا الانتهاء من تنفيذ أعمال طرق رابطة اسفلتية لشبكة طرق المنطقة الرابعة إسكان اجتماعى 175 فدانا ومنطقة النوادي، والانتهاء من تنفيذ الطريق الفاصل بين الامتداد الشرقى للكتلة العمرانية للمدينة ومنطقة التنمية الزراعية ( اعمال حفر وردم – طبقة أساس - الطبقة الرابطة ) للتجارة الخارجية، وتسليم عدد ٥٣٨ قطعة أرض اسكان اجتماعى بالمرحلتين التاسعة والعاشرة و 19 قطعة ارض اسكان متميز، وكذا إجراء القرعة العلنية لعدد 457 قطعة ارض سكنية "اسكان اجتماعي" بالمرحلة الـ١١ بمساحات تراوحت بين(209-276 م2).

وقال: بالنسبة للمشروعات الجارى تنفيذها، جارٍ تنفيذ شبكات (مياه - ري – صرف - طرق) بالحيين الثالث والرابع ومركز خدمات المدينة ومنطقة الخدمات الاقليمية والمنطقة السياحية والترفيهية بمساحة 1900 فدان بإجمالي حوالي 236 مليون جنيه، وجارٍ الانتهاء من محطة محولات قنا الجديدة جهد66/22 ك.ف بقدرة 40 ميجا ف.أ قابلة للزيادة بمحول ثالث مماثل بقدرة 40 ميجا.ف.أ بإجمالي استثمارات حوالي 132 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ شبكات الكهرباء للحي الثالث والرابع والمنطقة السياحية والترفيهية ومنطقة الخدمات الإقليمية ومركز خدمات المدينة بإجمالي حوالي 700 مليون جنيه.

وأضاف، أنه جارٍ تنفيذ مستشفى 175 سريرا بمنطقة النوادي بالامتداد الشمالي للحي السكني الاول ووحدة ترخيص المرور بالمنطقة 4 بالحي السكني الثاني ومركز شباب بمساحة 15 فدانا بمركز خدمات المدينة، ومسجد بمركز خدمات الحي السكني الأول بإجمالي حوالي 300 مليون جنية، وجارٍ إسناد تصميم مرافق مساحة 2000 فدان بمنطقة الامتداد الشرقي ودراسة الاتزان الهيدروليكي للمدينة.

وأوضح عبدالرشيد، انه فيما يتعلق بالمشروعات المنفذة بمعرفة الجهاز والتي تم تشغيلها بمعرفة جهات الاختصاص، فهي (مدرسة تحيا مصر1 بمركز خدمات الحي الاول - مدرسة تحيا مصر 2 بمركز خدمات الحي الثاني - مدرسة باحثة البادية للتعليم الأساسي بمنطقة (3) 67 عمارة إسكان اجتماعي - وحدة صحية بمنطقة الاسكان القومي - حضانة بمنطقة 67 عمارة اسكان اجتماعي - حضانة بمنطقة الامتداد الشمالي لـ 81 عمارة اسكان اجتماعي - مخبز نصف آلى منفذ بمعرفة الجهاز، وتم تشغيله بنظام مقابل الانتفاع - أسواق تجارية بمنطقة الإسكان القومي، ومركز خدمات الحي الثاني منفذ بمعرفة الجهاز وتم بيعها بالمزاد العلني وتم تشغيلها.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة قنا الجديدة تقع فى الشمال الشرقى من مدينة قنا الام، على طريق قنا سفاجا بالكيلو 8 وعند تقابل محورى التنمية الاساسيين، المحور العرضى المتعامد مع النيل فى إتجاه البحر الاحمر، محور ( قنا ـ سفاجا)، والمحور الطولى الموازى للنيل.