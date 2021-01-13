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ديلي بيست: إلغاء جولة وزير الخارجية الأمريكي لأوروبا

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ديلي بيست: إلغاء جولة وزير الخارجية الأمريكي لأوروبا ديلي بيست: إلغاء جولة وزير الخارجية الأمريكي لأوروبا

مصراوي Masrawy

11:39 ص الأربعاء 13 يناير 2021

واشنطن - أ ش أ

كشفت تقارير إخبارية أنه بعد يوم واحد فقط من إلغاء مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي المفاجئ لجولة كان من المقرر أن يقوم بها إلى أوروبا خلال هذا الاسبوع، أنه تم استبعاد دعوته للاجتماعات الخارجية الأخيرة له قبل انقضاء فترة توليه لمنصبه.

ونسبت صحيفة ديلي بيست الأمريكية إلى مصادر قولها إن بومبيو كان من المقرر أن يجتمع بزعماء أوروبيين في لوكسمبورج وبروكسل خلال زيارة هذا الأسبوع غير أن عددا من المسئولين الأوربيين رفضوا استقباله بعد أيام من أحداث يوم الأربعاء الماضي، واقتحام متظاهرين من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد مقر الكونجرس " الكابيتول"بما تسبب في صدمة حول العالم.

وأضاف المصدر أن حلفاء الولايات المتحدة يشعرون "بالحرج" بسبب دعم بومبيو لترامب بعدما حرض على أعمال الشغب العنيفة التي شهدها مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

وكان من المقرر أن يقوم بومبيو برحلة تشمل زيارة بلجيكا الأربعاء لمقابلة ينس ستولتينبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ونائبة رئيس الوزراء البلجيكي سوفي ويلميس، وقد عبر كل من ستولتينبرج وويلميس وقادة آخرين عن صدمتهم حيال أحداث الشغب الدموية أمام الكونجرس، كما كانت تشمل الرحلة الملغاة زيارة لوكسمبورج.

وعلقت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية على قرار إلغاء الرحلة قائلة إنه جاء حتى يتمكن بومبيو وفريقه من العمل مع فريق الرئيس جو بايدن بشأن انتقال السلطة.

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