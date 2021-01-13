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مصراوي Masrawy



كتبت- رنا أسامة:

بات ذي يزن بن هيثم وليًا أول وليّ للعهد في تاريخ عُمان الحديث، بموجب تعديلات في نظام الحكم أصدرها السلطان هيثم بن طارق، وذلك بعد مرور عام على تولّيه مقاليد الحكم خلفًا لابن عمّه الراحل السلطان قابوس بن سعيد.

تنص المادة الخامسة من "النظام الأساسي للدولة" المُعدّل على أن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور، وتنتقل خلاله ولاية الحكم "من السلطان إلى أكبر أبنائه ثم أكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة".

وأضاف نص المادة الخامسة: "إذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم، انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة". وفي حال لم يكن للمتوفي أبناء، ينتقل الحكم إلى أكبر إخوته.

وفي مادة أخرى، جاء في النظام الأساسي "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته، يحل محله ولي العهد".

كان النظام السابق ينص على أن يُحدد مجلس العائلة المالكة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، من تنتقل إليه ولاية الحكم. وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان وحدّد فيها اسم خليفته، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان.

تشير السيرة الذاتية لولي العهد العُماني، إلى أنه أكبر أبناء السلطان هيثم، وهو من مواليد 21 أغسطس 1990 (أي يبلغ من العمر 31 عامًا). ولديه 3 أشقاء: بلعرب، وثريا، وأميمة.

يحمل درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد البريطانية.

وهو أصغر وزير في حكومة سلطنة عُمان الجديدة. إذ عُيّن وزيرًا بحقيبة الثقافة والرياضة والشباب، التي تشكلت بعد إدماج وزارات الثقافة، والشؤون الرياضية، وشؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، منذ أغسطس الماضي. وهي أول حكومة شكّلها والده فور تولّيه الحكم.

وعمل ذي يزن سكرتيرًا ثانيًا في السفارة العُمانية لدى بريطانيا.

يُعرف باهتمامه بالشباب، وكان راعيًا لحفل يوم الشباب العُماني الذي نظمته "اللجنة الوطنية للشباب" في أكتوبر 2019، وكذلك كأس السلطان لكرة القدم في الشهر نفسه.

