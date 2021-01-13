أخبار عاجلة

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا -
السجن من 5 لـ 15 عام على طبيب و7 متهمين بالإتجار في البشر بمنشأة ناصر -
مصادرة 28 ألف قطعة كشاف مجهولة المصدر في الجيزة -
قبل ترويجه بالسوق السوداء.. إحباط تهريب 1.2 طن سكر تمويني بالإسكندرية -
"سنناقش أمر عظيم".. جبالي يرفض تأجيل جلسة الثلاثاء بسبب عيد الغطاس -
برلماني يطالب باستقطاع 5% من رواتب النواب لصالح "صندوق الشهداء" -
السيسي يستقبل السكرتير العام لمنظمة التجارة الأفريقية -
بعد الانتقادات.. الاحتلال يوافق على تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا -
السودان: رئيس السيادة والمكون العسكري فيه يطلعان على الأحداث بدارفور -
التعاون الخليجي: "قمة العلا" انطلاقة جديدة.. والمرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بودكاست متمم" يناقش مستهدفات برنامج التخصيص ضمن رؤية 2030

Print
"بودكاست متمم" يناقش مستهدفات برنامج التخصيص ضمن رؤية 2030 "بودكاست متمم" يناقش مستهدفات برنامج التخصيص ضمن رؤية 2030
"نقادي" تناول الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز البيئة الاستثمارية

ناقش برنامج "بودكاست متمم"، أحد البرامج والأنشطة التي ينفّذها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، مستهدفات المركز الوطني للتخصيص، في إطار برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وذلك في حلقة جديدة نشرها المركز.

واستضافت الحلقة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص المهندس ريان بن محمد نقادي، حيث تحدث فيها عما يقدمه المركز، والتحولات التي شهدها المركز منذ نشأته حتى الآن؛ ليسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة للقطاعات التي يستهدفها برنامج التخصيص خلال المرحلة الحالية، والجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة.

وتطرقت الحلقة إلى عددٍ من المشاريع التي يعمل عليها المركز، وأبرز مستهدفاته خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن برنامج "بودكاست متمم" يندرج ضمن سلسلة من الأنشطة واللقاءات التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية؛ لإثراء المعرفة والثقافة المالية، ويستضيف صنّاع القرار في القطاعين الحكومي والخاص.

ويركز البرنامج في موسمه الأول على برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، ويمكن مشاهدة الحلقة على الرابط التالي: .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البرلمان العربي يدين تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان عربياً

البرلمان العربي يدين تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان عربياً

أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا

أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا

بعد الانتقادات.. الاحتلال يوافق على تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا

بعد الانتقادات.. الاحتلال يوافق على تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية