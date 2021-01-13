أخبار عاجلة

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا -
السجن من 5 لـ 15 عام على طبيب و7 متهمين بالإتجار في البشر بمنشأة ناصر -
مصادرة 28 ألف قطعة كشاف مجهولة المصدر في الجيزة -
قبل ترويجه بالسوق السوداء.. إحباط تهريب 1.2 طن سكر تمويني بالإسكندرية -
"سنناقش أمر عظيم".. جبالي يرفض تأجيل جلسة الثلاثاء بسبب عيد الغطاس -
برلماني يطالب باستقطاع 5% من رواتب النواب لصالح "صندوق الشهداء" -
السيسي يستقبل السكرتير العام لمنظمة التجارة الأفريقية -
بعد الانتقادات.. الاحتلال يوافق على تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا -
السودان: رئيس السيادة والمكون العسكري فيه يطلعان على الأحداث بدارفور -
التعاون الخليجي: "قمة العلا" انطلاقة جديدة.. والمرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدير "مدني حائل" يشكر المشاركين في البحث عن "غريق شعيب مدر"

Print
ثر على جثمانه صباح اليوم بعدما جرفته السيول السبت الماضي

مدير

ثمّن مدير المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء عبدالله بن عثمان الركيّان؛ لجميع المشاركين في البحث عن الشاب الذي جرفته "سيول شعيب مدر" ١٢ كلم جنوبي مدينة حائل، مساء السبت الماضي.

ونقل "الركيّان" للجميع شكر وتقدير مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو.. وأشار إلى أن وجود المتطوعين منذ بداية البحث يمثل جهداً ملموساً حضوراً ومتابعة.

ونشر حساب الدفاع المدني بحائل، تغريدة اليوم، قال فيها: "عثرت فرق الدفاع المدني بمدينة حائل، صباح اليوم الأربعاء، على شاب فُقد خلال الأمطار التي شهدتها المنطقة أخيراً.

وتمّ انتشال جثمانه من سد وادي الأديرع.. وكانت الجهات الأمنية والهلال الأحمر وأمانة المنطقة والفرق التطوعية قد شاركت في أعمال البحث.

مدير

المديرية العامة للدفاع المدني منطقة حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البرلمان العربي يدين تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان عربياً

البرلمان العربي يدين تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان عربياً

أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا

أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا

بعد الانتقادات.. الاحتلال يوافق على تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا

بعد الانتقادات.. الاحتلال يوافق على تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية