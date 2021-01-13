أخبار عاجلة

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا -
السجن من 5 لـ 15 عام على طبيب و7 متهمين بالإتجار في البشر بمنشأة ناصر -
مصادرة 28 ألف قطعة كشاف مجهولة المصدر في الجيزة -
قبل ترويجه بالسوق السوداء.. إحباط تهريب 1.2 طن سكر تمويني بالإسكندرية -
"سنناقش أمر عظيم".. جبالي يرفض تأجيل جلسة الثلاثاء بسبب عيد الغطاس -
برلماني يطالب باستقطاع 5% من رواتب النواب لصالح "صندوق الشهداء" -
السيسي يستقبل السكرتير العام لمنظمة التجارة الأفريقية -
بعد الانتقادات.. الاحتلال يوافق على تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا -
السودان: رئيس السيادة والمكون العسكري فيه يطلعان على الأحداث بدارفور -
التعاون الخليجي: "قمة العلا" انطلاقة جديدة.. والمرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

البيئة: حملة تفتيشية موسعة على منشآت صناعية ببلبيس.. وتحرير ٤ محاضر للمخالفين

Print

مصراوي Masrawy

11:29 ص الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة بلبيس ومباحث البيئة إضافة إلى الرقابة على في تنفيذ حملات تفتيشية على عدد من المنشآت العاملة بمجالات صناعية مختلفة بمنطقة بلبيس الشرقية.

وقد أسفر التفتيش الموسع على عدد من المنشآت التي تعمل بمجالات مختلفة منها الكيماويات، والأحبار، والبلاستيك، ومستحضرات التجميل، والمبيدات الحشرية، والمنظفات، عن وجود عدة مخالفات بيئية وتحرير ٤ محاضر بناء على ما تم رصده من مخالفات.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإغلاق (تشميع) المنشآت المخالفة من قبل مباحث البيئة، وجار العرض على السلطة المختصة بما تم رصده من مخالفات.

وتأتي الحملة في إطار التعاون المشترك بين جهات الدولة المعنية للتأكد من التزام المنشآت بكافة الاشتراطات البيئية اللازمة، وكذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية تزامنا مع مجابهة آثار الموجة الثانية من جائحة كورونا لحماية صحة العاملين بتلك المنشآت وصحة المواطنين بشكل عام.

1d125341-2c32-4efb-8802-b6d0a6f6b704

bbf2409667.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

شبكة عيون الإخبارية