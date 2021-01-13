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منتخب يصل مطار برج العرب للمشاركة بكأس العالم لليد

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منتخب روسيا يصل مطار برج العرب للمشاركة بكأس العالم لليد منتخب يصل مطار برج العرب للمشاركة بكأس العالم لليد

مصراوي Masrawy

11:25 ص الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار برج العرب الدولي اليوم الأربعاء، منتخب ، للمشاركة في بطولة لكرة اليد، والتي تنطلق اليوم الأربعاء وتستمر حتي 31 يناير الجاري، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من والحفاظ على سلامة ضيوف .

وأنهت سلطات مطار برج العرب إجراءات وصول البعثة التي تضم 29 راكبا، وتم عمل فحص طبي، وإجراء المسحة الطبية بإشراف الحجر الصحي بالمطار، فور نزول من الطائرة، وتم خروجهم من المطار داخل الأوتوبيسات المعقمة وفقا الإجراءات الاحترازية المتفق عليها بين كافة الجهات المشتركة في غرفة عمليات البطولة.

يذكر أن مطار القاهرة الدولي استقبل اليوم الاربعاء، منتخبا المغرب وأنجولا للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد، وتم تخصيص صالة 4 بالمطار، لإنهاء إجراءات وصول المنتخبات المشاركة في البطولة وأيضا الوفود والضيوف المشاركين، في الحدث العالمي الذي تستضيفه القاهرة في ظل ظروف استثنائية من انتشار جائحة كورونا الوبائية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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