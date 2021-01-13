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جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة إعلان تشكيل اللجان

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جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة إعلان تشكيل اللجان جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة إعلان تشكيل اللجان

مصراوي Masrawy

11:20 ص الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- مصراوي:

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسه العامة، لإعلان تشكيل اللجان النوعية الـ25 للمجلس.

وشدد جبالي قبل رفع الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للجلسة الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء.

وطالب الأعضاء بضرورة الإسراع كذلك في كتابة رغباتهم بشأن الانضمام للجان النوعية، عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وشهدت الجلسة أمس تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وكذلك قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتئجة انتخاب المجلس الحالي.

وشهد المجلس أيضا انتخاب المستشار حنفي جبالي، رئيسا للمجلس، والمستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين وكيلين.

وأعلن رئيس المجلس قبل رفع الجلسة، خلو مقاعد النواب كمال حجاج - فوزي فتى - حسن عيد، بعد تلقي، إخطار من وزير الداخلية بوفاتهم.

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