أخبار عاجلة

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا -
السجن من 5 لـ 15 عام على طبيب و7 متهمين بالإتجار في البشر بمنشأة ناصر -
مصادرة 28 ألف قطعة كشاف مجهولة المصدر في الجيزة -
قبل ترويجه بالسوق السوداء.. إحباط تهريب 1.2 طن سكر تمويني بالإسكندرية -
"سنناقش أمر عظيم".. جبالي يرفض تأجيل جلسة الثلاثاء بسبب عيد الغطاس -
برلماني يطالب باستقطاع 5% من رواتب النواب لصالح "صندوق الشهداء" -
السيسي يستقبل السكرتير العام لمنظمة التجارة الأفريقية -
بعد الانتقادات.. الاحتلال يوافق على تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا -
السودان: رئيس السيادة والمكون العسكري فيه يطلعان على الأحداث بدارفور -
التعاون الخليجي: "قمة العلا" انطلاقة جديدة.. والمرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مصادر: البرلمان يعيِّن أمينًا عامًّا ومساعدًا خلال الجلسة العامة.. اليوم

Print
مصادر: البرلمان يعيِّن أمينًا عامًّا ومساعدًا خلال الجلسة العامة.. اليوم مصادر: البرلمان يعيِّن أمينًا عامًّا ومساعدًا خلال الجلسة العامة.. اليوم

مصراوي Masrawy

11:18 ص الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- مصراوي:
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إعلان تعيين أمين عام جديد لمجلس النواب، إضافة إلى تعيين أمين عام مساعد للمجلس، بدلًا من المستشار أحمد المهدي، وفقًا لما أعلنته مصادر مطلعة بمجلس النواب.

وحددت اللائحة اللائحة الداخلية لمجلس النواب طريقة تعيين الأمين العام الجديد على النحو التالي: "يعيَّن الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلسَ بذلك في أول جلسة تالية.

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها؛ وهو مسؤول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال بها.

ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير بموجب القوانين واللوائح، وتشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي، الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.

وتتولى الأمانة العامة اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية، مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، طبقًا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس، والأوامر التي يصدرها رئيسه.

وعلى الأمانة العامة اتباع وسائل التوزيع الإلكتروني، وغيرها، لجداول الأعمال والتقارير والمضابط ومواجيز الجلسات، وغيرها من سائر المطبوعات التي يصدرها المجلس، عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع الأعضاء؛ ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية.

ويضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شؤون العاملين به، وتكون لها قوة القانون، ويسري على العاملين في المجلس، في ما لم يرد فيه نص باللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.

وتقدم التظلمات المتعلقة بشؤون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشؤونه الإدارية والمالية كتابةً إلى رئيس المجلس، وتقيد هذه التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقًا لتاريخ ورودها، وتقدم التظلمات المتعلقة بشؤون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشؤونه الإدارية والمالية كتابةً إلى رئيس المجلس، وتقيد التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقًا لتاريخ ورودها، ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظامًا لفحص التظلمات والشكاوى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

شبكة عيون الإخبارية