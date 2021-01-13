صور.. وكيل أزهر أسوان يتفقد أعمال الإنشاء الجديدة في المعاهد

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أسوان – إيهاب عمران:

تفقد الشيخ أحمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، اليوم الأربعاء، عدد من المواقع الإنشائية بمعاهد وديوان المنطقة.

بدأت جولة وكيل أزهر أسوان بزيارة معهد الفتح المبين الابتدائي بكيما، ومتابعة أعمال الإحلال والتجديد للمعهد، الذي يتكون من دور أرضي يحتوي على دورات المياه وغرفة طبيب ومصلى ومعمل، بالإضافة إلى أربعة أدوار علوية، كل دور يحتوي على 5 فصول دراسية.

وبعد ذلك تفقد الشيخ أحمد عبد الحميد، عملية إنشاء ملعب نجيل صناعي بمعهد الفتح المبين الإعدادي بنين بكيما، والتي تأتي ضمن خطة الملاعب التي سيجرى تنفيذها بالمنطقة، ومتابعة أيضاً الأعمال اﻹنشائية الخاصة بتوسعة مبنى منطقة أسوان اﻷزهرية، الذي يتكون من دور أرضي للمخازن، وأربعة أدوار علوية كل دور يحتوي على 5 مكاتب إدارية ودورة مياه.

وقال الشيخ أحمد عبد الحميد أن الإنشاءات التى تشهدها منطقة أسوان الأزهرية، تأتي في إطار الثورة الإنشائية التي يقوم بها الأزهر الشريف في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة الأخيرة، ما بين إنشاءات جديدة وترميمات وصيانة، لخدمة وتحسين جودة الخدمة التعليمية المقدمة لطلاب الأزهر.