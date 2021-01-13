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محافظ الشرقية: فض 7 أفراح وسرادقات عزاء لمواجهة كورونا

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محافظ الشرقية: فض 7 أفراح وسرادقات عزاء لمواجهة كورونا محافظ الشرقية: فض 7 أفراح وسرادقات عزاء لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

11:13 ص الأربعاء 13 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جرى فض 3 أفرح شعبية و4 سرادقات عزاء؛ لمخالفة الإجراءات الوقائية لمواجهة المستجد.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، شنت حملة تفتيشية لمراجعة مدى التزام أصحاب قاعات الأفراح بغلقها وعدم إقامة أية حفلات زفاف لمنع انتشار الفيروس، أسفرت عن فض سرادق عزاء بشارع مسجد الأمير بمنطقة حي مبارك.

كما جرى فض سرادق آخر بمنطقة الصيادين بنطاق حي ثانٍ الزقازيق، وفرحين شعبيين بقرية العدلية في بلبيس، بالإضافة إلى فرح شعبي آخر بقرية منزل حيان بههيا، وسرادقين عزاء بكفر الشيخ الظواهري وعزبة مظهر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.

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